ФИА изменит метод проверки моторов после споров о двигателе «Мерседеса» — Canal+

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменит метод измерения степени сжатия двигателей Формулы-1 с 1 августа 2026 года. Об этом сообщает журналист телеканала Canal+ Жюльен Фебро со ссылкой на первые данные с заседания Комиссии Формулы-1 в Бахрейне.

По информации источника, тесты, которые сейчас проводятся при температуре окружающей среды, станут «горячими» — измерение будет производиться при рабочих температурах мотора.

Ранее соперники «Мерседеса» усомнились в корректности процедуры проверки двигателя немецкой команды, которую ранее провела ФИА.

Официального подтверждения информации от ФИА пока не поступало.