Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА изменит метод проверки моторов после споров о двигателе «Мерседеса» — Canal+

ФИА изменит метод проверки моторов после споров о двигателе «Мерседеса» — Canal+
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменит метод измерения степени сжатия двигателей Формулы-1 с 1 августа 2026 года. Об этом сообщает журналист телеканала Canal+ Жюльен Фебро со ссылкой на первые данные с заседания Комиссии Формулы-1 в Бахрейне.

По информации источника, тесты, которые сейчас проводятся при температуре окружающей среды, станут «горячими» — измерение будет производиться при рабочих температурах мотора.

Ранее соперники «Мерседеса» усомнились в корректности процедуры проверки двигателя немецкой команды, которую ранее провела ФИА.

Официального подтверждения информации от ФИА пока не поступало.

Сейчас читают:
У «Ред Булл» и «Астон Мартин» проблемы! Первый день тестов в Бахрейне — LIVE
Live
У «Ред Булл» и «Астон Мартин» проблемы! Первый день тестов в Бахрейне — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android