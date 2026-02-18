Скидки
Ферстаппен призвал убрать электрические батареи из Формулы-1, а не увеличивать их объём

Ферстаппен призвал убрать электрические батареи из Формулы-1, а не увеличивать их объём
Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выступил с критикой нового технического регламента Формулы-1 и заявил, что серии следует избавляться от электрической составляющей, а не наращивать её.

На пресс-конференции в Бахрейне пилота спросили, не станет ли Формула-E более важной гоночной серией для подготовки пилотов, чем Формула-2, особенно с учётом приближения характеристик новых машин.

«Что ж, надеюсь, что нет. Это не вопрос пилотов, потому что в Формуле-E много хороших гонщиков, которые могли бы отлично выступать и здесь. Но я не хочу, чтобы мы приближались к Формуле-E. Хочу, чтобы мы держались от неё подальше и оставались Формулой-1. Так что не надо увеличивать электрическую батарею, лучше вообще от неё избавиться и сосредоточиться на хорошем двигателе.

Пусть Формула-E остаётся Формулой-E, потому что это их стихия. Уверен, что с новой машиной у них тоже будет круто. Но пусть они будут Формулой-E, а мы должны оставаться Формулой-1, давайте не будем это смешивать», — приводит слова Ферстаппена издание The Race.

