Тесты в Бахрейне прерваны красными флагами из-за вылета Лэнса Стролла

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне были прерваны красными флагами после вылета пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла. Инцидент произошёл во второй половине дня на торможении перед 11-м поворотом трассы в Сахире.

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 18 февраля
18 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
Идёт

По предварительным данным, болид канадца сорвало с траектории. Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон, комментируя происшествие, предположил, что причиной вылета могли стать технические проблемы, возникшие на машине перед поворотом.

Ранее сегодня команда «Астон Мартин» уже сталкивалась с проблемами — утром боксы коллектива были закрыты из-за неисправности двигателя «Хонды», Фернандо Алонсо смог проехать всего 28 кругов.

Насколько серьёзные повреждения получил болид Стролла и сможет ли канадец вернуться на трассу до окончания тестового дня, пока не уточняется.

