Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Формуле-1 не стали менять правила старта и другие спорные моменты новых правил

В Формуле-1 не стали менять правила старта и другие спорные моменты новых правил
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) проведёт дополнительные проверки систем управления энергией в ходе оставшихся трёх дней предсезонных тестов в Бахрейне. Такое решение было принято по итогам заседания Комиссии Формулы-1.

Участники встречи пришли к выводу, что немедленные серьёзные изменения в регламенте не требуются, поскольку первоначальные данные и отзывы команд остаются неполными, а преждевременные коррективы могут привести к нестабильности перед стартом сезона. Дальнейший анализ будет проведён после получения дополнительной информации.

Кроме того, на заседании обсуждались изменения в процедуре старта гонок. В связи с этим в ходе текущих тестов в Бахрейне будут протестированы обновления гоночных систем и систем управления машиной.

Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла указал на опасность стартовой процедуры при новом регламенте, а также на вероятные проблемы с обгонами из-за нынешних правил использования энергии силовой установки.

Тесты в Бахрейне продолжаются, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Сезон Формулы-1 стартует в марте на Гран-при Австралии.

Материалы по теме
ФИА изменит метод проверки моторов после споров о двигателе «Мерседеса» — Canal+
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android