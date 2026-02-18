В Формуле-1 не стали менять правила старта и другие спорные моменты новых правил

Международная автомобильная федерация (ФИА) проведёт дополнительные проверки систем управления энергией в ходе оставшихся трёх дней предсезонных тестов в Бахрейне. Такое решение было принято по итогам заседания Комиссии Формулы-1.

Участники встречи пришли к выводу, что немедленные серьёзные изменения в регламенте не требуются, поскольку первоначальные данные и отзывы команд остаются неполными, а преждевременные коррективы могут привести к нестабильности перед стартом сезона. Дальнейший анализ будет проведён после получения дополнительной информации.

Кроме того, на заседании обсуждались изменения в процедуре старта гонок. В связи с этим в ходе текущих тестов в Бахрейне будут протестированы обновления гоночных систем и систем управления машиной.

Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла указал на опасность стартовой процедуры при новом регламенте, а также на вероятные проблемы с обгонами из-за нынешних правил использования энергии силовой установки.

Тесты в Бахрейне продолжаются, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Сезон Формулы-1 стартует в марте на Гран-при Австралии.