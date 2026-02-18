Скидки
ФИА вынесла на голосование введение «горячих» тестов моторов с августа

Международная автомобильная федерация (ФИА) вынесла на электронное голосование вопрос о введении дополнительной процедуры проверки двигателей Формулы-1 с августа 2026 года. Об этом сообщает The Race.

По информации издания, предложение направлено членам Консультативного комитета по силовым установкам (PUAC) и касается изменения методики тестирования соблюдения лимита степени сжатия 16:1. Планируется, что с начала августа, в период летнего перерыва в чемпионате, в дополнение к существующим проверкам при температуре окружающей среды будут введены «горячие» тесты. Соответствие регламенту будет определяться по результатам обеих процедур.

Источники сообщают, что ФИА запросила обратную связь от участников голосования до конца текущей недели. Крайний срок подачи голосов назначен на следующий вторник.

