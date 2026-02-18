Скидки
ФИА объявила о голосовании за «горячие» тесты моторов Ф-1 с августа

ФИА объявила о голосовании за «горячие» тесты моторов Ф-1 с августа
Международная автомобильная федерация (ФИА) официально подтвердила, что вынесла на электронное голосование вопрос о введении дополнительной процедуры проверки двигателей Формулы-1 с августа 2026 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте федерации.

В последние недели и месяцы ФИА совместно с производителями силовых установок разрабатывала методику измерения изменения степени сжатия при переходе от температуры окружающей среды к рабочим условиям. После утверждения этого подхода было вынесено предложение, согласно которому с 1 августа 2026 года соответствие лимиту степени сжатия должно будет подтверждаться не только при температуре окружающей среды, но и при репрезентативной рабочей температуре 130 °C.

Голосование проводится среди производителей двигателей. Ожидается, что его результаты станут известны в течение ближайших 10 дней. Как и любые другие изменения в регламент Формулы-1, данная поправка требует окончательного утверждения Всемирным советом по автоспорту ФИА.

