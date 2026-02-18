Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

The Race: в «Астон Мартин» идут важные кадровые перестановки в инженерных подразделениях

The Race: в «Астон Мартин» идут важные кадровые перестановки в инженерных подразделениях
Комментарии

В «Астон Мартин» идёт реструктуризация инженерных подразделений пилотов команды Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла с целью лучше адаптироваться к новому техническому регламенту Ф-1. Об этом сообщает авторитетный портал The Race.

Согласно имеющейся информации, команда расширяет штат инженеров, работающих на трассе, полагая, что более пристальное внимание со стороны руководства к обоим болидам поможет добиться лучших результатов.

Также утверждается, что Крис Кронин, являющийся главным инженером испанского пилота Фернандо Алонсо, возьмёт на себя дополнительные обязанности и станет новым гоночным инженером двукратного чемпиона Ф-1. Теперь Крис также будет контактным лицом Фернандо по командной радиосвязи и будет тесно сотрудничать с нынешним гоночным инженером Алонсо Эндрю Визардом.

При этом в команде Лэнса перестановки более масштабные: его бывший гоночный инженер Гэри Гэннон становится старшим гоночным инженером. Новым гоночным инженером Стролла в сезоне 2026 года станет Стивен Гласс, который в последнее время работал инженером по производительности.

Материалы по теме
У «Ред Булл» и «Астон Мартин» проблемы! Первый день тестов в Бахрейне — LIVE
Live
У «Ред Булл» и «Астон Мартин» проблемы! Первый день тестов в Бахрейне — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android