The Race: в «Астон Мартин» идут важные кадровые перестановки в инженерных подразделениях

В «Астон Мартин» идёт реструктуризация инженерных подразделений пилотов команды Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла с целью лучше адаптироваться к новому техническому регламенту Ф-1. Об этом сообщает авторитетный портал The Race.

Согласно имеющейся информации, команда расширяет штат инженеров, работающих на трассе, полагая, что более пристальное внимание со стороны руководства к обоим болидам поможет добиться лучших результатов.

Также утверждается, что Крис Кронин, являющийся главным инженером испанского пилота Фернандо Алонсо, возьмёт на себя дополнительные обязанности и станет новым гоночным инженером двукратного чемпиона Ф-1. Теперь Крис также будет контактным лицом Фернандо по командной радиосвязи и будет тесно сотрудничать с нынешним гоночным инженером Алонсо Эндрю Визардом.

При этом в команде Лэнса перестановки более масштабные: его бывший гоночный инженер Гэри Гэннон становится старшим гоночным инженером. Новым гоночным инженером Стролла в сезоне 2026 года станет Стивен Гласс, который в последнее время работал инженером по производительности.