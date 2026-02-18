Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен ответил, сталкивался ли с замечаниями от ФИА из-за своих высказываний

Макс Ферстаппен ответил, сталкивался ли с замечаниями от ФИА из-за своих высказываний
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен ответил, сталкивался ли с замечаниями со стороны руководства Ф-1 или Международной автомобильной федерации (ФИА) из-за своих негативных высказываний о новых болидах.

«Я просто делюсь своим мнением. Мы живём в мире, где есть свобода слова. Не всем нужно вести себя так же, как я. И неважно, что об этом думают другие. Мне задали вопрос, и я поделился своим мнением. Мне это позволено. Дело не в том, что я столкнулся с каким-то противодействием или чем-то подобным. Просто был честен», — приводит слова Ферстаппена портал The Race.

Материалы по теме
Ферстаппен призвал убрать электрические батареи из Формулы-1, а не увеличивать их объём
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android