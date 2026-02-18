Макс Ферстаппен ответил, сталкивался ли с замечаниями от ФИА из-за своих высказываний

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен ответил, сталкивался ли с замечаниями со стороны руководства Ф-1 или Международной автомобильной федерации (ФИА) из-за своих негативных высказываний о новых болидах.

«Я просто делюсь своим мнением. Мы живём в мире, где есть свобода слова. Не всем нужно вести себя так же, как я. И неважно, что об этом думают другие. Мне задали вопрос, и я поделился своим мнением. Мне это позволено. Дело не в том, что я столкнулся с каким-то противодействием или чем-то подобным. Просто был честен», — приводит слова Ферстаппена портал The Race.