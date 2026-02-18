Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лиам Лоусон признался, что удалил все социальные сети после волны травли в интернете

Лиам Лоусон признался, что удалил все социальные сети после волны травли в интернете
Комментарии

Новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал, что решил удалить социальные сети из-за травли в интернете, а также призвал поддерживать пилотов, не оскорбляя других участников чемпионата.

«[Сейчас] Стало намного лучше. Интернет может быть крайне токсичным местом. Я сам рано ушёл из школы, но, думаю, успел проскочить тот период, когда соцсети уже стали чем-то глобальным. По крайней мере, в Новой Зеландии тогда главным был Facebook*.

В 99% случаев то, что люди пишут в интернете, они никогда не осмелились бы сказать кому-то в лицо. В нашем спорте всё происходит точно так же.

Сейчас я этого уже не читаю, но суть именно в том, сколько негатива выливается на пилотов или команды, которые фанатам не нравятся, и сколько там злых комментариев, совершенно безумных вещей.

Такое ты не сказал бы человеку лично, не говоря уже о том, чтобы подойти и сказать это в лицо. Но писать весь этот бред невероятно легко», – приводит слова Лоусона портал Motorsport.

Материалы по теме
Лоусон назвал цель на сезон-2026 после «суматошного» прошлого года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android