Расселл — лучший в первый день тестов, Норрис — четвёртый, Алонсо — 17-й

В Бахрейне завершилась сессия первого дня вторых предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой быстрейшее время показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Британский гонщик проехал свой лучший круг за 1:33.459.

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Первый день:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:33.459 (53 круга).

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.010 (52).

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.280 (70).

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.593 (54).

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.699 (69).

6. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.801 (45).

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.840 (24).

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.654 (40).

9. Франко Колапинто («Альпин») +1.795 (41).

10. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.804 (47).

11. Алекс Албон («Уильямс») +2.231 (55).

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.294 (41).

13. Оливер Берман («Хаас») +2.319 (29).

14. Пьер Гасли («Альпин») +2.439 (61).

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.515 (15).

16. Эстебан Окон («Альпин») +2.959 (65).

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.077 (28).

18. Нико Хюлькенберг («Ауди») +3.282 (49).

19. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3.310 (75).

20. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.339 (18).

21. Серхио Перес («Кадиллак») +7ю732 (24).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 18 по 20 февраля.