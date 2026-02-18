Скидки
Расселл — лучший в первый день тестов, Норрис — четвёртый, Алонсо — 17-й

Комментарии

В Бахрейне завершилась сессия первого дня вторых предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой быстрейшее время показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Британский гонщик проехал свой лучший круг за 1:33.459.

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 18 февраля
18 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:33.459
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.280

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Первый день:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:33.459 (53 круга).
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.010 (52).
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.280 (70).
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.593 (54).
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.699 (69).
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.801 (45).
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.840 (24).
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.654 (40).
9. Франко Колапинто («Альпин») +1.795 (41).
10. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.804 (47).
11. Алекс Албон («Уильямс») +2.231 (55).
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.294 (41).
13. Оливер Берман («Хаас») +2.319 (29).
14. Пьер Гасли («Альпин») +2.439 (61).
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.515 (15).
16. Эстебан Окон («Альпин») +2.959 (65).
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.077 (28).
18. Нико Хюлькенберг («Ауди») +3.282 (49).
19. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3.310 (75).
20. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.339 (18).
21. Серхио Перес («Кадиллак») +7ю732 (24).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 18 по 20 февраля.

