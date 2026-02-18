Хэмилтон: у меня 100% доверие к «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон подтвердил, что по-прежнему полностью доверяет «Феррари» после тяжёлого сезона-2025.

«Моя вера в команду абсолютно не изменилась. У меня 100% доверие к этой команде и к тому, на что она способна. Именно поэтому я сюда и пришёл.

Знал, что это не будет историей, где успех приходит мгновенно. Именно поэтому я подписал долгосрочный контракт, потому что понимал: чаще всего это процесс.

Мне кажется, что как команда мы вынесли огромное количество уроков из прошлого года и уже внесли определённые изменения.

Все постоянно настроены на то, чтобы прогрессировать и становиться лучше, поэтому, на мой взгляд, сейчас мы работаем вместе лучше, чем когда-либо прежде. И это меня по-настоящему воодушевляет, если смотреть вперёд», – рассказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.

Напомним, свой первый сезон за команду из Маранелло Хэмилтон завершил на шестом месте, набрав 156 очков. В сезоне-2025 британец впервые в карьере ни разу не поднялся на подиум.