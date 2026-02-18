Аналитик: «Альпин» поднимется на подиум в Мельбурне

Технический аналитик Формулы 1 Сэм Коллинз выразил уверенность в том, что коллектив «Альпин» финиширует в тройке сильнейших на Гран-при Австралии.

«Альпин» должна показать отличный результат, поскольку в «Макларене» испытывают трудности из-за нехватки времени на испытания в аэродинамической трубе. А «Альпин» в прошлом году произвели фурор, не став разрабатывать новую машину для сезона-2025. Они использовали болид 2024 года, чтобы сэкономить ресурсы, бюджет, время на разработку и испытания в аэродинамической трубе.

Это дало им возможность провести больше времени в аэродинамической трубе на пит-лейне, в отличие от «Кадиллака». У этой машины достойный силовой агрегат. Если «Мерседес» действительно окажется так хорош, как о нём говорят, а я думаю, что это так, то эта машина действительно должна стать лидером.

Я предсказываю, что «Альпин» поднимется на подиум в Мельбурне, если пилоты не наделают глупостей, а это большое «если», когда речь идёт о гонщиках. Но я думаю, что они действительно сильны», — приводит слова Коллинза портал F1oversteer.