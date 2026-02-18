Хэмилтон — о новом болиде «Феррари»: в этой машине есть моя ДНК

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что участие в разработке нового болида «Феррари» позволило ему почувствовать более тесную связь с машиной SF-26.

«Думаю, мы довольно неплохо начали. Это захватывающий период из-за нового поколения болидов: всё абсолютно новое, и все по ходу дела пытаются разобраться, как это работает.

В прошлом году мы были привязаны к болиду, который, по сути, достался мне в наследство. А эту машину я помогал разрабатывать на симуляторе, и в ней есть часть моей ДНК. С ней я определённо чувствую гораздо большую связь», – рассказал британский пилот «Феррари» в эфире Sky Sports.