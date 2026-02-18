Льюис Хэмилтон рассказал, что сейчас находится в лучшей форме за последнее время

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон высказался о своей форме перед сезоном-2026.

«Я всегда стараюсь входить в сезон с уверенностью, но по ходу пути ты неизбежно сталкиваешься с самыми разными трудностями. Очевидно, мне пришлось через многое пройти, и для меня весь прошлый год уже позади. Этой зимой я потратил много времени на перезагрузку, на переориентацию, на то, чтобы привести и тело, и голову в гораздо более правильное состояние.

Я действительно чувствую, что сейчас нахожусь в лучшей форме за долгое время, в том числе благодаря перестройке процессов внутри моей команды», – сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.