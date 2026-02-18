Скидки
Босс «Ред Булл» Мекис ответил, боится ли ухода Ферстаппена из Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал слухи о возможном уходе четырёхкратного чемпиона Ф-1 нидерландца Макса Ферстаппена из Формулы-1, заявив, что не видит для этого оснований.

«Короткий ответ — нет, ноль поводов для беспокойства. Я хорошо помню наши разговоры в прошлом году, когда он в симуляторе переходил с одной модели машины на другую — с версии 2025 года на 2026. Разница была настолько большой, что в какой-то момент Макс вполне справедливо решил сосредоточиться на концепции 2025 года.

Но реальность такова, что вызовы этого регламента колоссальны. Они создают огромные трудности для команд, производителей силовых агрегатов и самих гонщиков. Для всех нас это разные сложности, но именно это нам и нравится — пытаться преодолеть их, искать решения, которые, как нам казалось, не были предусмотрены. И именно этим мы будем заниматься с помощью Макса.

Я почти уверен, что в итоге он, скорее всего, станет лучшим в освоении этого регламента — всех его технических нюансов и хитростей, ровно так же, как это было при предыдущем регламенте», — приводит слова Мекиса портал Motorsport.

Напомним, Макс Ферстаппен с начала предсезонных тестов достаточно резко высказывается против нового регламента, в котором предусматривается увеличение доли электрической мощности в силовых установках.

