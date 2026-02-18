Скидки
«Приходится больше включать мозг». Хаджар согласился с критикой новых болидов Ф-1

«Приходится больше включать мозг». Хаджар согласился с критикой новых болидов Ф-1
Пилот «Ред Булл» француз Исак Хаджар призвал к созданию «более быстрых машин» в Формуле-1, поскольку в соответствии с новыми правилами установить рекорды круга будет невозможно.

«Я хочу пилотировать машины, которые могут бить рекорды круга. Знаете, это то, о чём мечтаешь в детстве. Так что да, я бы хотел пилотировать более быстрые машины.

Приходится больше включать мозг, так что всем стало немного сложнее. Управлять машиной стало менее естественно, зато появилась возможность что-то изменить, это точно. Конечно, азарт борьбы за победу с лучшими гонщиками никуда не денется, и это самое главное. Но всё же хотелось бы делать это на супербыстрых машинах. Обычно это немного улучшает ситуацию», — приводит слова Хаджара портал RacingNews365.

«Это антигонки». Новые правила ломают Формулу-1
«Это антигонки». Новые правила ломают Формулу-1
