В Формуле-1 рассматривают возможность проведения 12 спринт-гонок в сезоне

Руководство Формулы-1 на прошедшем заседании Комиссии Ф-1 в Бахрейне допустило изменения количества спринт-гонок в календаре чемпионата.

«Обсуждалась возможность увеличения числа спринт-заездов до 12, исходя из спроса на формат спринтов со стороны болельщиков и промоутеров», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

Напомним, в сезоне-2026 спринт-заезды запланированы в рамках Гран-при Китая, Майами, Канады, Великобритании, Нидерландов и Сингапура.

Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о голосовании за «горячие» тесты моторов Ф-1 с августа.