Гасли: включите телевизор к началу трансляции в Австралии — это может быть незабываемо

30-летний французский пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австралии, который пройдёт с 6 по 8 марта.

«Включите телевизор к началу трансляции в Австралии, потому что это событие может стать незабываемым. Хотя посмотрим, я и сам не уверен. Определённо будет сложнее, чем раньше. Сейчас же, после всего двух недель тестов, мы видим, что в Австралии будет непросто. Но это лишь одна из многих ситуаций, которые могут оказаться непростыми. Поэтому я думаю, что в Австралии надёжность и сам финиш [будут] задачей номер и приоритетом номер один. Как бы просто это ни звучало, в прошлом мы бы так не сказали о предыдущих машинах, но эти болиды чрезвычайно сложны», — приводит слова Гасли портал Motorsport.