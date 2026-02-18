Скидки
Этап Формулы-1 в Турции вернётся в календарь чемпионата в 2027 году — источник

Этап Формулы-1 в Турции вернётся в календарь чемпионата в 2027 году — источник
В календарь Формулы-1 на 2027 год планируется включить Гран-при Турции. Об этом информирует портал Motorsport Türkiye.

Согласно имеющейся информации, руководство автодрома «Истанбул-Парк», а также представители Международной автомобильной федерации (ФИА) и Формулы-1 достигли соглашения о возвращении этапа в календарь чемпионата.

Трасса, известная своим сложным рельефом и восьмым поворотом, уже возвращалась в календарь на временной основе в 2020 и 2021 годах. А впервые Турция принимала Формулу-1 в 2005 году. Тогда победу в гонке одержал Кими Райкконен. Всего трасса «Истанбул-Парк» приняла девять Гран-при Ф-1.

