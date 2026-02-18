Скидки
Р. Шумахер назвал потенциальный состав гонщиков «Феррари», который стал бы «суперкомандой»

Р. Шумахер назвал потенциальный состав гонщиков «Феррари», который стал бы «суперкомандой»
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер считает, что «Феррари» способна создать «суперкоманду», сделав ставку на Шарля Леклера и Оливера Бермана, а не на Льюиса Хэмилтона.

«Думаю, «Феррари» сейчас действительно смотрит в сторону Бермана. У них есть Леклер, если он не уйдёт. Ходили слухи, что теоретически Шарль мог бы, но я в это не особо верю.

Шарль выглядел хорошо и рядом с Хэмилтоном. У него по-прежнему были некоторые сложности, и он сам говорил, что не был полностью доволен, но в целом Леклер смотрелся очень уверенно.

Так что это могла бы быть суперкоманда: Леклер сейчас и Берман — человек будущего, который всё ещё находится в процессе становления как молодой гонщик», — приводит слова Шумахера издание F1oversteer.

Напомним, британец Оливер Берман будет проводить второй полный сезон в Формуле-1 за «Хаас» и входит в академию «Феррари» с 2022 года. Дебютной гонкой для него стал Гран-при Саудовской Аравии 2024 года, где он выступил за «Скудерию» вместо Карлоса Сайнса, финишировал седьмым и был признан пилотом дня.

