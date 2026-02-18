Скидки
В «Мерседесе» оценили работу обновлений, привезённых на тесты

В «Мерседесе» оценили работу обновлений, привезённых на тесты
Главный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин оценил работу обновлений, которые были привезены на тесты в Бахрейн.

«Мы уверенно начали заключительный этап тестов, проехав 69 кругов с Кими и 78 кругов с Джорджем. Мы обновили несколько деталей на W17, и, похоже, они работают так, как мы и надеялись. Кроме того, нам удалось проверить ряд настроек, чтобы лучше понять, как ведут себя машина и шины. Трасса сильно меняется в течение дня из-за нагрева и охлаждения, поэтому часто бывает сложно проанализировать результаты, но нам, похоже, удалось удержать машину в допустимых пределах, и отрадно видеть, что износ шин под контролем.

Нам ещё многое предстоит сделать в оставшиеся два дня, так что будем надеяться, что W17 продолжит работать без сбоев и мы сможем выполнить всю программу», — приводит слова Шовлина пресс-служба команды.

