«У кого проблемы — могут стартовать с пит-лейна». Ферстаппен — о процедуре старта

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о проблемах, связанных с процедурой старта в 2026 году.

«Что касается старта, это просто выбор, который вы делаете, используя турбонаддув. Мы сознательно приняли такое решение. А те, у кого с этим проблемы, могут стартовать с пит-лейна. Тогда вы не будете никому мешать и сможете просто начать гонку оттуда», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.

Напомним, из-за отказа от MGU-H и новых требований к управлению энергией пилотам приходится за 10 секунд до старта раскручивать турбину, чтобы избежать задержки при разгоне, но при этом не перезаряжать батарею. В ходе тренировочных стартов в последний день тестов несколько гонщиков, включая Оскара Пиастри, не смогли тронуться с места в имитации стартовой процедуры.

