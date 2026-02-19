Мекис: «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» намного быстрее «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о раскладе сил в пелотоне Формулы-1 сезона-2026.

«Мы считаем, что «Мерседес» сейчас самая быстрая команда. Это своего рода игра в угадайку. Я ставил под сомнение предположения моих коллег. Сам я в игру не вступаю.

Мы думаем, что «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» — это, вероятно, те трое, кто сейчас значительно быстрее нас. Сказать, насколько или в каком порядке, вероятно, слишком сложно, однако это будет моим предположением на данный момент. Но это изменится.

Мы все будем совершенствовать наши машины. Все начнём оптимизировать то, что у нас есть, всё снова изменится. Но я бы сказал, что эти три команды значительно опережают остальных», — приводит слова Мекиса GPBlog.