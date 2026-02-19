Формула-1 будет проводить по две тренировки в каждый из оставшихся дней тестов

Формула-1 будет проводить тренировки стартов в каждый из оставшихся дней предсезонных тестов в Бахрейне — по окончании утренних и вечерних сессий. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, на недавнем заседании Комиссии ФИА обсуждались изменения в процедуре старта гонок. В связи с этим в ходе текущих тестов в Бахрейне будут протестированы обновления гоночных систем и систем управления машиной.

Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла указал на опасность стартовой процедуры при новом регламенте, а также на вероятные проблемы с обгонами из-за нынешних правил использования энергии силовой установки.

Тесты в Бахрейне продолжаются, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.