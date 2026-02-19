Скидки
«До Мельбурна всё будет фейком». Вассёр — о раскладе сил в Формуле-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о работе команды на тестах и раскладе сил в пелотоне 2026 года.

«Мы, вероятно, проехали уже около 5000 километров, а это значит, что мы на правильном пути. Речь идёт о сборе данных, чтобы понять, как обстоят дела с машиной, чтобы понять, насколько хорошо работает аэродинамическая труба и тесты на трассе. Позже мы увидим результаты, до Мельбурна всё это будет фейком.

Мы стараемся, но все держат свои истинные возможности в секрете. Преимущество опыта в том, что ты чётко понимаешь эти вещи. Сегодня речь идёт не о производительности, а о качестве работы, которую мы проводим, чтобы понять новые правила, новый двигатель и завтра добиться лучших результатов, чем сегодня.

«Феррари» как фаворит? Честно говоря, этот вопрос к вам, а не ко мне. Меня не интересует эта дискуссия до Мельбурна. Поговорим в Мельбурне и посмотрим», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.

