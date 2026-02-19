Скидки
«Феррари» подготовила необычную новинку на тесты, она даёт прибавку в скорости 10 км/ч

«Феррари» подготовила необычную новинку на тесты, она даёт прибавку в скорости 10 км/ч
Команда Формулы-1 «Феррари» во второй день заключительных предсезонных тестов в Бахрейне приготовила необычную новинку, связанную с активной аэродинамикой. «Феррари» продемонстрировала конкурентам специальную версию заднего антикрыла, которое может вращаться на 180 градусов и полностью менять положение пластины.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

По мнению экспертов, подобное нововведение может дать команде преимущество в 8-10 км/ч на прямой.

При этом данная разработка полностью соответствует регламенту, некоторые другие команды рассматривали такой вариант, однако в итоге отказались от него.

Напомним, заключительные предсезонные тесты проходят в Бахрейне с 18 по 20 февраля.

