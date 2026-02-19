«Хоть каждую неделю!» Бриаторе поддержал идею увеличения спринтов

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался об идее увеличения количества спринтерских гонок в Формуле-1.

«Поддерживаю ли я идею проводить 12 спринтов? Да лучше сразу 24! В противном случае, думаю, от пятничных тренировок вообще стоит отказаться. Ответьте мне на вопрос, чем вообще занимаются люди, которые сейчас приходят на трибуны по пятницам? Сейчас пятницы нужны только инженерам. По пятницам вы подбираете настройки болида, тестируете их снова и снова. Вы не думаете, чтобы заняться чем-то, что будет интересно только зрителям.

Но во время формата уикенда со спринтом по пятницам пилоты за что-то сражаются. Так что я полностью поддерживаю идею увеличения количества спринтов. И я также сказал Доменикали, что был бы согласен проводить спринты на постоянной основе хоть каждый уикенд. Лишатся ли тем самым команды возможности отыграться по ходу уикенда? Нет, это не так. Если вы хотите привезти новые детали и протестировать их, вы можете сделать это и по ходу гонки. Что до команд, которые находятся в положении отстающих, догнать конкурентов будет трудно в любом случае. Болельщики же хотели бы видеть борьбу и соревнование», – приводит слова Бриаторе FormulaPassion.