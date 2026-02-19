Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хоть каждую неделю!» Бриаторе поддержал идею увеличения спринтов

«Хоть каждую неделю!» Бриаторе поддержал идею увеличения спринтов
Комментарии

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался об идее увеличения количества спринтерских гонок в Формуле-1.

«Поддерживаю ли я идею проводить 12 спринтов? Да лучше сразу 24! В противном случае, думаю, от пятничных тренировок вообще стоит отказаться. Ответьте мне на вопрос, чем вообще занимаются люди, которые сейчас приходят на трибуны по пятницам? Сейчас пятницы нужны только инженерам. По пятницам вы подбираете настройки болида, тестируете их снова и снова. Вы не думаете, чтобы заняться чем-то, что будет интересно только зрителям.

Но во время формата уикенда со спринтом по пятницам пилоты за что-то сражаются. Так что я полностью поддерживаю идею увеличения количества спринтов. И я также сказал Доменикали, что был бы согласен проводить спринты на постоянной основе хоть каждый уикенд. Лишатся ли тем самым команды возможности отыграться по ходу уикенда? Нет, это не так. Если вы хотите привезти новые детали и протестировать их, вы можете сделать это и по ходу гонки. Что до команд, которые находятся в положении отстающих, догнать конкурентов будет трудно в любом случае. Болельщики же хотели бы видеть борьбу и соревнование», – приводит слова Бриаторе FormulaPassion.

Материалы по теме
Какая команда Ф-1 раскроет свою скорость? Второй день тестов в Бахрейне — LIVE
Live
Какая команда Ф-1 раскроет свою скорость? Второй день тестов в Бахрейне — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android