Албон назвал пилота, которому должны подойти новые болиды Формулы-1

Албон назвал пилота, которому должны подойти новые болиды Формулы-1
Тайский пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался, кому должны подойти новые болиды Формулы-1.

«Кому подойдут новые болиды Формулы-1? Странный вопрос, но интересный. У меня есть мнение, но вряд ли мне стоит его озвучивать. Думаю, они подойдут Льюису Хэмилтону. Болиды станут снова более лёгкими, а его стиль пилотирования подходит им чуть лучше. Он очень коротко проезжает повороты, не делает акцент на выезде из них, а для новых машин это не худшая черта», — приводит слова Алекса Албона пресс-служба «Уильямса».

Напомним, заключительные предсезонные тесты Формулы-1 проходят с 18 по 20 февраля в Бахрейне.

