Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис — лучший утром во второй день тестов, Ферстаппен — второй, Алонсо — девятый

Норрис — лучший утром во второй день тестов, Ферстаппен — второй, Алонсо — девятый
Комментарии

В Бахрейне завершилась утренняя сессия второго дня вторых предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой быстрейшее время показал пилот «Макларена», действующий чемпион мира Ландо Норрис.

Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье время осталось за пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 19 февраля
19 февраля 2026, четверг. 10:00 МСК
Идёт

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день (утренняя сессия):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:33.453 (72 круга);
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.131 (56);
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.658 (77);
4. Алекс Албон («Уильямс») +1.677 (71);
5. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.810 (29);
6. Оливер Берман («Хаас») +1.826 (69);
7. Франко Колапинто («Альпин») +2.053 (54);
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.506 (27);
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4.019 (50);
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +6.217 (5);
11. Валттери Боттас («Кадиллак») +6.740 (58).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 18 по 20 февраля. Вторая сессия второго дня стартует после дневного перерыва в 15:00.

Материалы по теме
Какая команда Ф-1 раскроет свою скорость? Второй день тестов в Бахрейне — LIVE
Live
Какая команда Ф-1 раскроет свою скорость? Второй день тестов в Бахрейне — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android