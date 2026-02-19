Норрис — лучший утром во второй день тестов, Ферстаппен — второй, Алонсо — девятый

В Бахрейне завершилась утренняя сессия второго дня вторых предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой быстрейшее время показал пилот «Макларена», действующий чемпион мира Ландо Норрис.

Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье время осталось за пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день (утренняя сессия):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:33.453 (72 круга);

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.131 (56);

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.658 (77);

4. Алекс Албон («Уильямс») +1.677 (71);

5. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.810 (29);

6. Оливер Берман («Хаас») +1.826 (69);

7. Франко Колапинто («Альпин») +2.053 (54);

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.506 (27);

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4.019 (50);

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +6.217 (5);

11. Валттери Боттас («Кадиллак») +6.740 (58).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 18 по 20 февраля. Вторая сессия второго дня стартует после дневного перерыва в 15:00.