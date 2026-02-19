Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: надеюсь, «Хонда» разберётся со своими проблемами

Ферстаппен: надеюсь, «Хонда» разберётся со своими проблемами
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о проблемах «Астон Мартин» и «Хонды», поставляющей им моторы с сезона-2026.

«Да, похоже, так и есть, но я не знаю точно, что сейчас делает «Хонда», что происходит. Конечно, надеюсь, что они разберутся со своими проблемами, но не знаю точно. Я не могу рассуждать о нынешнем положении «Хонды», однако в любом случае хотел бы, чтобы у «Хонды» в Формуле-1 всё было хорошо», – приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Напомним, команда «Астон Мартин» на протяжении тестов неоднократно сталкивалась с проблемами с силовой установкой, кроме того, у двигателей «Хонда» наблюдается серьёзный дефицит мощности.

Материалы по теме
Норрис — лучший утром во второй день тестов, Ферстаппен — второй, Алонсо — девятый
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android