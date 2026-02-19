Ферстаппен: надеюсь, «Хонда» разберётся со своими проблемами

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о проблемах «Астон Мартин» и «Хонды», поставляющей им моторы с сезона-2026.

«Да, похоже, так и есть, но я не знаю точно, что сейчас делает «Хонда», что происходит. Конечно, надеюсь, что они разберутся со своими проблемами, но не знаю точно. Я не могу рассуждать о нынешнем положении «Хонды», однако в любом случае хотел бы, чтобы у «Хонды» в Формуле-1 всё было хорошо», – приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Напомним, команда «Астон Мартин» на протяжении тестов неоднократно сталкивалась с проблемами с силовой установкой, кроме того, у двигателей «Хонда» наблюдается серьёзный дефицит мощности.