Антонелли: «Макларен» и «Ред Булл» скрывают свою истинную скорость

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о расстановке сил в пелотоне Формулы-1 в сезоне-2026.

«Болид «Мерседеса» работает хорошо, но другие команды скрывают свою истинную скорость. Сейчас ни у одной из топ-команд нет проблем со скоростью. Например, в «Макларене» особенно ярко показали, как такая команда может сделать шаг вперёд и прибавить в темпе. Сейчас и «Макларен», и «Ред Булл» скрывают свою истинную скорость», – приводит слова Антонелли Autoracer.

Напомним, заключительные предсезонные тесты проходят в Бахрейне с 18 по 20 февраля.

Сезон Формулы-1 стартует в Австралии 8 марта.