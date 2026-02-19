Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли: «Макларен» и «Ред Булл» скрывают свою истинную скорость

Антонелли: «Макларен» и «Ред Булл» скрывают свою истинную скорость
Комментарии

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о расстановке сил в пелотоне Формулы-1 в сезоне-2026.

«Болид «Мерседеса» работает хорошо, но другие команды скрывают свою истинную скорость. Сейчас ни у одной из топ-команд нет проблем со скоростью. Например, в «Макларене» особенно ярко показали, как такая команда может сделать шаг вперёд и прибавить в темпе. Сейчас и «Макларен», и «Ред Булл» скрывают свою истинную скорость», – приводит слова Антонелли Autoracer.

Напомним, заключительные предсезонные тесты проходят в Бахрейне с 18 по 20 февраля.

Сезон Формулы-1 стартует в Австралии 8 марта.

Материалы по теме
Антонелли попал в серьёзную аварию, разбив подаренный «Мерседес»
Истории
Антонелли попал в серьёзную аварию, разбив подаренный «Мерседес»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android