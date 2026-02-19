Тесты прерваны красными флагами из-за проблем на «Астон Мартин» Алонсо

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне были прерваны красными флагами после остановки на трассе пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо из-за технических проблем.

По предварительным данным, причиной остановки Алонсо стала проблема с трансмиссией.

Ранее сегодня команда «Астон Мартин» уже сталкивалась с проблемами — вчера утром боксы коллектива были закрыты из-за неисправности двигателя «Хонды», Фернандо Алонсо смог проехать всего 28 кругов. После обеда проблемы возникли у Стролла, вылетевшего с трассы.

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день (утренняя сессия):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:33.453 (72 круга).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.131 (56).

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.658 (77).

4. Алекс Албон («Уильямс») +1.677 (71).

5. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.810 (29).

6. Оливер Берман («Хаас») +1.826 (69).

7. Франко Колапинто («Альпин») +2.053 (54).

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.506 (27).

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4.019 (50).

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +6.217 (5).

11. Валттери Боттас («Кадиллак») +6.740 (58).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 18 по 20 февраля.