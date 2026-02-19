Скидки
Вассёр рассказал, как в «Феррари» называют новое подвижное заднее крыло

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр признался, что в команде называют новую версию заднего крыла на болиде «макарена».

«Мы называем его «макарена», потому что оно делает вот так», — сказал Вассёр в эфире Sky Sports, сделав характерный жест и вскинув руки вверх.

Напомним, «Феррари» продемонстрировала конкурентам специальную версию заднего антикрыла, которое может вращаться на 180 градусов и полностью менять положение пластины.

По мнению экспертов, подобное нововведение может дать команде преимущество в 8-10 км/ч на прямой.

При этом данная разработка полностью соответствует регламенту, некоторые другие команды рассматривали такой вариант, однако в итоге отказались от него.

