Ливрея «Кадиллака» может вызвать вопросы у ФИА — Bild

Ливрея «Кадиллака» может вызвать вопросы у ФИА — Bild
Дебютант Формулы-1 американская команда «Кадиллак» может столкнуться с вопросами от Международной автомобильной ассоциации (ФИА) относительно ливреи своей машины на сезон-2026. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, ФИА может выразить претензии к дизайну, поскольку по регламенту ливреи машин должны быть симметричными. В представленной версии одна сторона болида выполнена преимущественно в белом цвете, а другая — в чёрном.

Фото: Из социальных сетей «Кадиллака»

«PR-трюк, который может обернуться дорогостоящим недоразумением», — пишет Bild.

Официальных комментариев от ФИА и команды по поводу возможных претензий к ливрее пока не поступало.

Авто
