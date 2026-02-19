Вольф назвал «чушью» слухи о проблемах «Мерседеса» с топливом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг слухи о том, что поставщик немецкой команды не может омологировать новое топливо для использования в Формуле-1. С соответствующим вопросом к австрийцу обратились на пресс-конференции руководителей команд в Бахрейне.

«Это очередная выдумка. Говорят, степень сжатия нашего двигателя не соответствует регламенту — это чушь, полный бред. Теперь говорят, что наше топливо не соответствует правилам. Понятия не имею, откуда это берётся, но раз за разом всё это обмусоливается. Может быть, завтра появится что-то новое. Например, что меня нашли в файлах [Джеффри] Эпштейна или бог знает что ещё. Я, правда, для этого слишком молод. В общем, это чушь. Это очень сложная тема, я даже комментировать это не могу», — заявил Вольф.