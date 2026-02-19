Скидки
Зак Браун рассказал, где в текущей расстановке сил находится «Макларен»

Зак Браун рассказал, где в текущей расстановке сил находится «Макларен»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун по ходу дневной пресс-конференции на последних предсезонных тестах в Бахрейне заявил, что команда видит себя в числе четырёх сильнейших в текущем раскладе Формулы-1.

«Думаю, мы сделали хорошую машину и будем входить в большую четвёрку. Не считаю, что мы сейчас впереди этой группы, но сезон будет длинным, с большим объёмом доработок. У нас хорошая стартовая позиция. «Красные» и «Серебряные» выглядят очень сильно, и, думаю, мы ещё не увидели всего потенциала «Ред Булл». Но мы определённо в топ-4», — приводит слова Брауна издание SkySports.

Напомним, по итогам первого дня вторых предсезонных тестов гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис заняли второе и четвёртое места в итогом протоколе.

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 18 февраля
18 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:33.459
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.280
