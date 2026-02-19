Антонелли — лучший во второй день вторых тестов Ф-1, Ферстаппен — третий, Алонсо — 15-й

В Бахрейне завершился второй день вторых предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого быстрейшее время показал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Итальянский гонщик проехал свой лучший круг за 1:32.803.

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:32.803 (79 кругов).

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.058 (86).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.359 (139).

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.605 (78).

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.650 (72).

6. Франко Колапинто («Альпин») +1.015 (120).

7. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.184 (73).

8. Джордж Расселл («Мерседес») +1.308 (77).

9. Эстебан Окон («Хаас») +1.398 (58).

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.729 (106).

11. Алекс Албон («Уильямс») +1.752 (117).

12. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.460 (29).

13. Оливер Берман («Хаас») +2.476 (69).

14. Серхио Перес («Кадиллак») +2.566 (50).

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4.669 (68).

16. Валттери Боттас («Кадиллак») +7.390 (58).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 18 по 20 февраля.