Вторые тесты Формулы-1 в Бахрейне — второй день

Антонелли — лучший во второй день вторых тестов Ф-1, Ферстаппен — третий, Алонсо — 15-й
Комментарии

В Бахрейне завершился второй день вторых предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого быстрейшее время показал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Итальянский гонщик проехал свой лучший круг за 1:32.803.

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 19 февраля
19 февраля 2026, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.803
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.058
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.359

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:32.803 (79 кругов).
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.058 (86).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.359 (139).
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.605 (78).
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.650 (72).
6. Франко Колапинто («Альпин») +1.015 (120).
7. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.184 (73).
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1.308 (77).
9. Эстебан Окон («Хаас») +1.398 (58).
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.729 (106).
11. Алекс Албон («Уильямс») +1.752 (117).
12. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.460 (29).
13. Оливер Берман («Хаас») +2.476 (69).
14. Серхио Перес («Кадиллак») +2.566 (50).
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4.669 (68).
16. Валттери Боттас («Кадиллак») +7.390 (58).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 18 по 20 февраля.

