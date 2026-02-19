Хэмилтон выиграл оба тренировочных старта во второй день предсезонных тестов

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон опередил своих соперников в тренировках стартов, которые прошли в конце утренней и вечерней сессии второго дня заключительных предсезонных тестов в Бахрейне.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, на недавнем заседании Комиссии Формулы-1 обсуждались изменения в процедуре старта гонок. Сегодня стало известно, что во все оставшиеся дни будут проводиться тренировки стартов, чтобы протестировать обновления гоночных систем и систем управления машиной.

По итогам второго дня британский пилот «Скудерии» занял четвёртое место в итоговом протоколе.

