Хэмилтон выиграл оба тренировочных старта во второй день предсезонных тестов

Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон опередил своих соперников в тренировках стартов, которые прошли в конце утренней и вечерней сессии второго дня заключительных предсезонных тестов в Бахрейне.

Напомним, на недавнем заседании Комиссии Формулы-1 обсуждались изменения в процедуре старта гонок. Сегодня стало известно, что во все оставшиеся дни будут проводиться тренировки стартов, чтобы протестировать обновления гоночных систем и систем управления машиной.

По итогам второго дня британский пилот «Скудерии» занял четвёртое место в итоговом протоколе.

Льюис Хэмилтон рассказал, что сейчас находится в лучшей форме за последнее время
Антонелли — лучший во второй день вторых тестов Ф-1, Ферстаппен — третий, Алонсо — 15-й

Хэмилтон поприветствовал тифози после презентации болида:

