ФИА попросила команды протестировать снижение мощности батарей на тестах в Бахрейне

Международная автомобильная федерация (ФИА) предложила командам Формулы-1 протестировать режим с пониженной мощностью электродвигателей в ходе заключительных предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом сообщает The Race.

По информации издания, это необходимо для оценки запасного плана по решению проблем с новыми силовыми установками 2026 года. Основные претензии пилотов связаны с необходимостью агрессивного накопления энергии батареи для полноценного использования мощности на круге, особенно в квалификационном режиме.

На тестах в Барселоне и Бахрейне команды активно используют различные методы подзарядки, включая более поздние переключения на пониженные передачи, торможение и суперклиппинг (процесс, при котором пилот едет на полном газу, но блок управления двигателем переводит модуль в режим рекуперации, и часть энергии ДВС уходит на подзарядку батареи).

ФИА предлагает командам опробовать режим со сниженной пиковой мощностью электродвигателя, чтобы понять, насколько это повлияет на необходимость подзарядки батареи на круге. По сути, федерация изучает вопрос: не лучше ли использовать меньшую пиковую мощность, но иметь возможность применять её чаще? В паддоке обсуждаются различные варианты снижения — с нынешних 350 кВт до 300 кВт или даже до 200 кВт.

При этом в ФИА подчёркивают, что изменение ключевого параметра машин — почти 50% вклада электромотора в общую мощность — не является предпочтительным вариантом. Однако тесты необходимы, чтобы иметь набор готовых решений на случай, если проблемы сохранятся после старта сезона.