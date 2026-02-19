Берман — о новом антикрыле «Феррари»: я подумал, что оно сломалось
Британский пилот «Хааса» Оливер Берман удивился новому антикрылу, которое «Феррари» привезла на последние предсезонные тесты в Бахрейне.
Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 19 февраля
19 февраля 2026, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.803
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.058
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.359
«Я ехал за Льюисом, увидел это и подумал: «Что за чёрт, что случилось?» Решил, что оно сломалось. Но, честно говоря, это суперинновационное решение», — приводит слова Оливера с издание The Race.
Напомним, команда из Маранелло показала уникальную версию антикрыла во время второго дня тестов. Конструкция позволяет элементу вращаться на 180 градусов и полностью менять положение пластины. Эксперты считают, что такое нововведение может дать пилотам «Феррари» прибавку до 8-10 км/ч на прямом участке трассы.
