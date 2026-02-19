Эксперт: у Шарля Леклера есть «врождённое» преимущество при новом регламенте 2026 года

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Джолион Палмер заявил, что стиль пилотирования гонщика «Феррари» Шарля Леклера может дать ему преимущество во время сезона-2026.

«Ещё один гонщик, который был действительно быстр, — это Шарль. Он из тех, кто получает удовольствие, работая с машиной на пределе. Если тебе комфортно работать, когда задняя ось находится на грани блокировки и нестабильности на входе в поворот, это самый эффективный способ замедлить автомобиль, подзарядить батарею и подготовить турбину для выхода из поворота.

Все пилоты потеряли часть стабильности задней оси. Тем, кому она необходима, приходится искать её механически, через настройки, а вариантов там много.

Но если ты способен справляться с этой нестабильностью задней оси, это может дать тебе определённое врождённое преимущество. Шарль — именно такой гонщик. Он захватывающе едет на грани, иногда даже за её пределами, но он умеет это контролировать. И пока он действительно очень быстр — большую часть дня он держался в лидерах», — приводит слова Палмера издание F1Oversteer.