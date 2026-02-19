Вольф — о моторном скандале: это буря в стакане воды

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф на заключительных предсезонных тестах в Бахрейне заявил, что скандал вокруг коэффициента сжатия в их двигателе не выглядит серьёзным.

«Мы с самого начала говорили, что вся эта история похожа на бурю в стакане воды. Вбрасывались какие-то цифры, и, если бы они соответствовали действительности, я бы полностью понял, почему кто-то хотел бы с этим бороться. Но в итоге оно того не стоит.

Нам, по сути, безразлично, остаться в нынешнем виде или переходить на новые правила. Но мы также хотим вести себя добросовестно по отношению к спорту, тем более что для нас это ничего не меняет.

Да, философски с этим можно не соглашаться. Я считаю, что регламент существует для того, чтобы его развивать, и нужно держать ФИА рядом с собой. Так и должно быть. Но если четыре других производителя силовых установок оказывают серьёзное давление на ФИА, какой у нас остаётся выбор, кроме как не вступать в игру? Мы чувствовали себя вполне уверенно, даже несмотря на протест, который был в Мельбурне в пятницу. Но разве этого мы хотим?» — приводит слова Вольфа издание Motosport.

Напомним, ФИА совместно с производителями силовых установок разработала методику измерения изменения степени сжатия при переходе от температуры окружающей среды к рабочим условиям. Если подход будет утвержён, то новая система проверки вступит в силу с 1 августа 2026 года.