Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о моторном скандале: это буря в стакане воды

Вольф — о моторном скандале: это буря в стакане воды
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф на заключительных предсезонных тестах в Бахрейне заявил, что скандал вокруг коэффициента сжатия в их двигателе не выглядит серьёзным.

«Мы с самого начала говорили, что вся эта история похожа на бурю в стакане воды. Вбрасывались какие-то цифры, и, если бы они соответствовали действительности, я бы полностью понял, почему кто-то хотел бы с этим бороться. Но в итоге оно того не стоит.

Нам, по сути, безразлично, остаться в нынешнем виде или переходить на новые правила. Но мы также хотим вести себя добросовестно по отношению к спорту, тем более что для нас это ничего не меняет.

Да, философски с этим можно не соглашаться. Я считаю, что регламент существует для того, чтобы его развивать, и нужно держать ФИА рядом с собой. Так и должно быть. Но если четыре других производителя силовых установок оказывают серьёзное давление на ФИА, какой у нас остаётся выбор, кроме как не вступать в игру? Мы чувствовали себя вполне уверенно, даже несмотря на протест, который был в Мельбурне в пятницу. Но разве этого мы хотим?» — приводит слова Вольфа издание Motosport.

Напомним, ФИА совместно с производителями силовых установок разработала методику измерения изменения степени сжатия при переходе от температуры окружающей среды к рабочим условиям. Если подход будет утвержён, то новая система проверки вступит в силу с 1 августа 2026 года.

Сейчас читают:
«Мерседес» показал новый болид Формулы-1. Позволит ли он вернуться в борьбу за титул?
«Мерседес» показал новый болид Формулы-1. Позволит ли он вернуться в борьбу за титул?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android