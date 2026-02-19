Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ньюи готовит мощный пакет обновлений для «Астон Мартин» к первой гонке — DAZN

Ньюи готовит мощный пакет обновлений для «Астон Мартин» к первой гонке — DAZN
Комментарии

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи подготовит серьёзный пакет обновлений для машины AMR26 к стартовому Гран-при сезона в Австралии. Об этом сообщил известный испанский журналист Антонио Лобато в эфире DAZN.

«Машина в Австралии будет совершенно другой, почти не имеющей отношения к нынешней. Эдриан Ньюи всё подготовил, чтобы внедрить довольно серьёзные решения. Сам Ньюи говорит, что через шесть, семь или восемь гонок он убеждён, что аэродинамически это будет лучшее шасси в пелотоне», — сообщил Лобато.

Также, по информации Лобато, директор по стратегии команды Энди Кауэлл уже отправился в Японию для помощи инженерам «Хонды» в работе над силовой установкой, а японский производитель готовит «запасной вариант» мотора к седьмому этапу чемпионата.

Сейчас читают:
Что привело к кошмару команды Ньюи и Алонсо? 5 причин жуткого старта «Астон Мартин»
Что привело к кошмару команды Ньюи и Алонсо? 5 причин жуткого старта «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android