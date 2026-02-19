Ньюи готовит мощный пакет обновлений для «Астон Мартин» к первой гонке — DAZN

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи подготовит серьёзный пакет обновлений для машины AMR26 к стартовому Гран-при сезона в Австралии. Об этом сообщил известный испанский журналист Антонио Лобато в эфире DAZN.

«Машина в Австралии будет совершенно другой, почти не имеющей отношения к нынешней. Эдриан Ньюи всё подготовил, чтобы внедрить довольно серьёзные решения. Сам Ньюи говорит, что через шесть, семь или восемь гонок он убеждён, что аэродинамически это будет лучшее шасси в пелотоне», — сообщил Лобато.

Также, по информации Лобато, директор по стратегии команды Энди Кауэлл уже отправился в Японию для помощи инженерам «Хонды» в работе над силовой установкой, а японский производитель готовит «запасной вариант» мотора к седьмому этапу чемпионата.