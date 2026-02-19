«Случилось несколько неполадок». Алонсо прокомментировал второй день предсезонных тестов

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги второго дня вторых предсезонных тестов в Бахрейне, который оказался осложнён техническими проблемами. Испанец не смог выполнить запланированную программу из-за неисправности силовой установки, из-за чего команда досрочно завершила дневную сессию.

«Это был не самый простой день, случилось несколько неполадок. Было важно проехать определённое количество кругов, но этого оказалось недостаточно, и мы не смогли выполнить нашу программу из-за проблемы, связанной с силовой установкой, которая привела к досрочному завершению дневной сессии. Нам нужно многое исправить, но я знаю, что все на трассе и на базе работают на 100%, чтобы найти решения», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.