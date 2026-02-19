Скидки
«Случилось несколько неполадок». Алонсо прокомментировал второй день предсезонных тестов

«Случилось несколько неполадок». Алонсо прокомментировал второй день предсезонных тестов
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги второго дня вторых предсезонных тестов в Бахрейне, который оказался осложнён техническими проблемами. Испанец не смог выполнить запланированную программу из-за неисправности силовой установки, из-за чего команда досрочно завершила дневную сессию.

«Это был не самый простой день, случилось несколько неполадок. Было важно проехать определённое количество кругов, но этого оказалось недостаточно, и мы не смогли выполнить нашу программу из-за проблемы, связанной с силовой установкой, которая привела к досрочному завершению дневной сессии. Нам нужно многое исправить, но я знаю, что все на трассе и на базе работают на 100%, чтобы найти решения», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

Тесты прерваны красными флагами из-за проблем на «Астон Мартин» Алонсо
