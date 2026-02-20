Скидки
Эксперт оценил дефицит мощности «Хонды» по сравнению с соперниками

Комментарии

Испанский спортивный журналист и телеведущий Антонио Лобато заявил, что силовая установка «Хонда», которую в пелотоне использует только британская команда «Астон Мартин», заметно уступает конкурентам.

«Согласно оценкам соперников, у «Хонды» дефицит производительности в 5%», — цитирует Лобато издание Formula Directa.

Напомним, за сегодняшний день «Астон Мартин» трижды столкнулась с проблемами: утром боксы команды были закрыты из-за неисправности двигателя, после обеда проблемы были у Лэнса Стролла, который вылетел с трассы, а вечером Фернандо Алонсо остановился на трассе, предположительно, из-за проблем с трансмиссией.

