Ваулз заявил, что краткосрочного решения проблем «Уильямса» нет

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз после второго дня вторых предсезонных тестов в Бахрейне рассказал, что не видит быстрых решений для исправления проблем машины.

«Нет, краткосрочного решения не существует. Но, если честно, это одна из причин, по которым я и пришёл в Формулу-1. Здесь никогда не бывает быстрых решений. Речь идёт о тысячах мелких деталей, которые нужно было сделать правильно, а мы этого не сделали. Со стороны может показаться, что дело в том, что мы пропустили Барселону, но за этим стоит гораздо больше нюансов.

Есть ряд элементов, которые мы довели до предела, и теперь нам потребуется время, чтобы восстановиться. У нас очень агрессивная программа на ближайшие шесть месяцев, чтобы всё исправить, но это не вопрос одной недели.

В команде работает тысяча человек, поэтому мы можем одновременно снижать вес машины, улучшать аэродинамическую эффективность и пересматривать методы и системы, чтобы больше не оказаться в подобной ситуации», — приводит слова Ваулза издание Soy Motor.