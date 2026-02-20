Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ваулз заявил, что краткосрочного решения проблем «Уильямса» нет

Ваулз заявил, что краткосрочного решения проблем «Уильямса» нет
Комментарии

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз после второго дня вторых предсезонных тестов в Бахрейне рассказал, что не видит быстрых решений для исправления проблем машины.

«Нет, краткосрочного решения не существует. Но, если честно, это одна из причин, по которым я и пришёл в Формулу-1. Здесь никогда не бывает быстрых решений. Речь идёт о тысячах мелких деталей, которые нужно было сделать правильно, а мы этого не сделали. Со стороны может показаться, что дело в том, что мы пропустили Барселону, но за этим стоит гораздо больше нюансов.

Есть ряд элементов, которые мы довели до предела, и теперь нам потребуется время, чтобы восстановиться. У нас очень агрессивная программа на ближайшие шесть месяцев, чтобы всё исправить, но это не вопрос одной недели.

В команде работает тысяча человек, поэтому мы можем одновременно снижать вес машины, улучшать аэродинамическую эффективность и пересматривать методы и системы, чтобы больше не оказаться в подобной ситуации», — приводит слова Ваулза издание Soy Motor.

Сейчас читают:
Многострадальный «Уильямс» наконец показал ливрею на 2026-й. И топ-спонсора. Но не машину
Многострадальный «Уильямс» наконец показал ливрею на 2026-й. И топ-спонсора. Но не машину
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android