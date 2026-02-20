Кими Антонелли: в Австралии мы хотим бороться в группе лидеров

Итальянский гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли подвёл итоги второго дня заключительных предсезонных тестов в Бахрейне.

«Мы продолжаем отыгрывать время, которое потеряли на первых тестах в Бахрейне. Именно с такой задачей мы подходили к заключительным предсезонным тестам. Надеюсь, что сможем максимально эффективно провести и завтрашний день. До вылета в Мельбурн остаётся всего один день в болиде, поэтому каждый круг имеет значение.

Сегодняшняя программа включала большой объём работы с настройками, а также серии быстрых кругов. Нам удалось выполнить всё запланированное и завершить день на первой строчке. Это, безусловно, позитивно, но разрывы в группе лидеров уже сейчас минимальны, сегодня всё решалось сотыми.

Мы продолжим усердно работать, постараемся качественно завершить эти тесты и надеемся с самого начала сезона в Австралии бороться в группе лидеров», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.