Daily Mail: Ландо Норрис снова расстался со своей девушкой

Британский пилот «Макларена», действующий чемпион мира Ландо Норрис расстался со своей девушкой Маргаридой Корсейро. Об этом сообщает Daily Mail.

Как информирует источник, о расставании стало понятно из видеоролика, опубликованного в TikTok и снятого, по всей видимости, во время фотосессии пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне на этой неделе.

На видео Норрис общается с Карлосом Сайнсом-младшим.

«У вас с Маги всё хорошо?» — спросил Сайнс.

«Нет», — ответил Норрис. После этого, судя по всему, Ландо ответил, что он теперь свободен, однако из-за качества звука сложно разобрать слова Ландо.

Норрис и Корсейро уже расставались в 2024 году, однако в прошлом году возобновили отношения.

