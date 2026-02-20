Команда Ф-1 «Астон Мартин» получила вечные права на нынешнее название

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о том, что приобрела эксклюзивные права на бессрочное использование названия, логотипа и фирменной символики этой культовой автомобильной компании в рамках своей деятельности в Формуле-1.

В соответствии с новым соглашением о правах на название бренд может использоваться в названии команды и шасси.

«Сегодняшнее приобретение представляет собой важный шаг на пути развития нашей команды и подчёркивает нашу приверженность захватывающему будущему Формулы-1. Это соглашение ещё больше укрепляет наши позиции в стремлении к победам в чемпионатах мира в будущем, и я невероятно горжусь тем, что возглавляю эту легендарную британскую организацию как на дорогах, так и на гоночных трассах», — цитирует Лоуренса Стролла пресс-служба команды.