«Во многом согласен с Ферстаппеном». Норрис — о новых машинах Формулы-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что согласен с мнением гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по поводу новых машин Формулы-1.

«Я просто не хотел выйти к прессе и начать всем жаловаться в первую же неделю. Я хотел сказать то, что сказал, и посмотреть на реакцию остальных. Это была вполне занятная неделя, которая заставила высказаться многих. Я во многом согласен с Максом. Думаю, я согласен с большей частью комментариев, но это не значит, что мне невесело. Тут две стороны. Я в целом согласен с каждым пилотом, они дали полноценные объяснения.

На прошлой неделе мне было весело, и это всё ещё так. Думаю, мы понимаем, что вместе с ФИА и Ф-1 мы пытаемся улучшить нынешний болид, поскольку это явно не самая чистая форма гонок. А Формула-1 должна быть именно такой. Пилотаж во многом сосредоточен на том, чтобы заставить батарею работать должным образом. Из-за этого ты меньше концентрируешься на том, чтобы выжать из машины максимум», — приводит слова Норриса BBC.